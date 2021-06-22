«Я копила для Пашки»: Утяшева озвучила свою зарплату за пять лет, которую потратила на мужа

Гимнастка Ляйсан Утяшева в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан», где ее гостьей стала резидент Comedy Club Марина Кравец, озвучила свою зарплату за пять лет. По ее словам, все деньги она потратила на одежду для своего мужа — юмориста Павла Волю. Причем собрать такие средства было не так-то просто.

«Я потратила на Пашу полтора миллиона. Всю зарплату за пять лет. Я копила для Пашки». Ляйсан Утяшева

Со своей стороны, Марина Кравец заметила, что однажды подарила своему мужу поход на шопинг. Ей очень нравится порой обновлять его гардероб. Причем по магазинам они иногда ходят со стилистом, которая подсказывает, что лучше подойдет мужчине.

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Напомним, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева в браке уже восемь лет. У пары двое детей. Сын Роберт появился на свет в 2013 году, а дочь София — спустя два года. Интересно, что рожала Утяшева своих наследников в американской клинике.

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