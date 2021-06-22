«Это что-то невероятное!»: Васильев пришел в восторг от платья героини шоу с разновеликой юбкой

Александр Васильев немало впечатлился образом, который создали стилисты «Модного приговора» для 44-летней героини проекта Гульмиры Закировой. Специалисты подобрали для участницы шоу экстравагантное платье с вырезами для плеч, разновеликой многоуровневой юбкой, которая не смогла скрыть стройных ног дамы.

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«Это что-то невероятное! Вы такая экстравагантная! Платье великолепно скроено, такое оригинальное, просто искусство», — не смог сдержать эмоций ведущий.

Ему очень понравилось необычное украшение наряда в виде длинных скрещенных цепей. «Эти цепочки предвещают очень много интересных приключений», — прокомментировал Александр.

«С 1980-х годов черный цвет ассоциировался с японским дизайном одежды, а в 90-е годы уже с бельгийским, со знаменитой группой молодых дизайнеров, которая была сформирована Королевской академией искусств в Антверпене. На стыке японской и бельгийской культур родился и этот комплект. Да, он из прошлого ХХ века, но выглядит очень свежо, очень оригинально. И оформлен очень необычно. Я буду рад, если наша героиня действительно найдет ему применение», — рассказал Васильев.

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