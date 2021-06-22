«Всем желаю любви»: Моргенштерн впервые показал своего отчима, с которым смог помириться

Рэпер не раз отмечал, что с этим человеком у него ранее не складывались отношения.

Рэпер Моргенштерн в Instagram признался, что всю жизнь хотел уйти подальше и жить отдельно от своих родителей. Сейчас же он понимает, что проводить время вместе очень приятно. По его словам, общение с родными намного ценнее для него, чем дорогие машины и украшения, которыми, надо признать, он любит хвастаться.

Как рассказал исполнитель, вместе с отчимом и друзьями он отправился в баню на просмотр игры Россия – Дания на чемпионате Европы. К сожалению, наша команда разгромно проиграла со счетом 1:4 и лишилась шансов выйти из группы.

«Я сегодня помирился с отчимом, с которым ссорился всю жизнь. Всем желаю любви, ибо все остальное без нее не имеет смысла». Моргенштерн

«Я всегда знал, что ты хороший человек, Алишер», «Настоящий русский мужик», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Моргенштерн рос без родного отца. Его воспитывали мать и отчим. Кстати, у родительницы музыканта был цветочный бизнес, что и помогало семье выживать.

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