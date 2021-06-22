«Катя купалась утром, увидела — пирожок плывет»: Солнцев рассказал о конфузе с его женой на море

Как отметил фрик, они приходят купаться в пять часов утра, потому что в другое время очень много народа.

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в Instagram разместил снимок со своей пожилой женой Екатериной Терешкович. Вместе они несколько дней назад укатили отдыхать на море.

Как отметил шоумен, сейчас на южных берегах страны отдыхает очень много людей. В итоге ему с женой приходится приходить в пять часов утра, чтобы спокойно покупаться. При этом фрик заметил, что люди не только мусорят и загрязняют пляж, так еще и испражняются в море.

«Катя утром купалась, увидела — пирожок плывет, хотела вынести его из моря, взяла, а это оказалась чья-то «вчерашняя коричневая личинка». Как не стыдно! Мерзавцы и грязные подонки! У нас одно море! Давайте беречь его и не использовать как мусорную свалку!» Гоген Солнцев

Напомним, что Гоген Солнцев не раз признавался, что безумно счастлив со своей престарелой супругой. Правда, у Екатерины случаются срывы. Женщина страдает серьезной алкогольной зависимостью.

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