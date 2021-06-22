Горячая леди: Туктамышева сверкнула задорной грудью, представ в мини-бикини на французском пляже

24-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева в настоящий момент пребывает в Куршевеле. Во Францию звезда отправилась в рамках тренировочного сбора в составе группы Алексея Мишина, войдя в основной состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022.

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Спортсменка активно работает на ледовой арене, но при этом не забывает про отдых. В личном блоге знаменитая брюнетка поделилась кадрами с пляжа, продемонстрировав отличную фигуру. Черное мини-бикини не смогло скрыть тонкой талии и объемной груди Елизаветы. Пикантности образу добавляли мокрые волосы Туктамышевой. Судя по улыбке на лице, чемпионка мира отлично проводит время с друзьями после тренировок.

Поклонники фигуристки порадовались за свою любимицу в комментариях ее блога, заметив, что ее появление в составе сборной России и поездка в Куршевель – события, которые она заслужила.

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