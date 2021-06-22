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Спорткар Пола Уокера из первого «Форсажа» продали за 550 тысяч долларов

Автомобиль был продан на аукционе за рекордную сумму.

Спорткар Пола Уокера из первого «Форсажа» продали за 550 тысяч долларов
Вин Дизель и Пол Уокер в первом фильме «Форсаж» на том самом авто. Фото: globallookpress.com

17-19 июня в Лас Вегасе прошел автомобильный аукцион Barrett-Jackson, на котором была выставлена машина, снимавшаяся в первом и втором фильмах киносаги «Форсаж». Речь идет об оранжевом спорткаре Toyota Supra 1994 года выпуска, который водил Брайан О’Коннор, сыгранный покойным Полом Уокером.

После выхода «Форсажа» в 2001 году эта модель стала культовой для целого поколения автолюбителей. Ну и конечно личность актера, который связал с ней свое имя, добавила машине цены. Организаторы аукциона сообщают, что она была продана за рекордные для них 550 тысяч долларов, что примерно равно 40 миллионам рублей.

Добавим, что в отличие от многих других машин, разбитых на съемках «Форсажа» данный автомобиль использовался только для крупных планов, поэтому сохранился в прекрасном состоянии. Его новый владелец получил также всю документацию на машину и сертификат подлинности, подтверждающий ее невероятную историю.

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"Двойной форсаж"«Форсаж»автомобилиавтомобильаукционинтересные историиПол Уокерспорткар