Спорткар Пола Уокера из первого «Форсажа» продали за 550 тысяч долларов

17-19 июня в Лас Вегасе прошел автомобильный аукцион Barrett-Jackson, на котором была выставлена машина, снимавшаяся в первом и втором фильмах киносаги «Форсаж». Речь идет об оранжевом спорткаре Toyota Supra 1994 года выпуска, который водил Брайан О’Коннор, сыгранный покойным Полом Уокером.

После выхода «Форсажа» в 2001 году эта модель стала культовой для целого поколения автолюбителей. Ну и конечно личность актера, который связал с ней свое имя, добавила машине цены. Организаторы аукциона сообщают, что она была продана за рекордные для них 550 тысяч долларов, что примерно равно 40 миллионам рублей.

Добавим, что в отличие от многих других машин, разбитых на съемках «Форсажа» данный автомобиль использовался только для крупных планов, поэтому сохранился в прекрасном состоянии. Его новый владелец получил также всю документацию на машину и сертификат подлинности, подтверждающий ее невероятную историю.

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