Три поколения: Пугачева в красном платье с открытыми плечами позировала с дочкой и внучкой в ресторане

Алла Пугачева стала мамой дважды – 50 лет назад, когда у нее родилась Кристина от отношений с Эдмундасом Орбакасом, а также семь лет назад, когда от суррогатной матери на свет появились двойняшки Лиза и Гарри, отцом которых является Максим Галкин. Родных внуков у Примадонны тоже трое — Кристина вырастила двоих сыновей и сейчас занимается воспитанием дочки, поскольку Никита Пресняков и Дени Байсаров уже взрослые и самостоятельные, а маленькая Клава Земцова только закончила третий класс.

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Семья Кристины Орбакайте давно обосновалась за океаном. Певица часто прилетает в Москву, чтобы принять участие в театральных проектах. В одну из поездок артистка собрала за одним столом маму и папу – довольно редко звездное семейство можно увидеть в таком составе. Как это было, напомнили поклонники Кристины в одном из ее фан-аккаунтов.

Три поколения семьи Пугачевой – бабушка, дочка и внучка позировали для памятного кадра. Примадонна, наряженная в красное платье с отрытыми плечами, расположилась за спиной дочери, которая посадила на колени внучку Аллы Борисовны.

Стоит добавить, что Алла Пугачева, хоть и имеет личный аккаунт в Instagram, но появляется в нем довольно нечасто, как того хотели бы поклонники. Поэтому каждое фото с Примадонной неизменно привлекает внимание онлайн-публики.

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