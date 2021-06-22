Тридцать процентов поражения легких: Кузьмин перестал выходить на связь с родными из больницы

Брат музыканта Владимира Кузьмина, который несколько дней назад угодил с коронавирусом в госпиталь, Александр заявил, что потерял связь с родственником.

«Три дня назад у него было 30 процентов заражения легких. Несмотря на это, он чувствовал себя хорошо, играл на гитаре в палате. Больница, в которой находится брат – очень серьезная. В ней в свое время лечился Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу». Александр Кузьмин

Как отметил Александр, ранее связь с братом он поддерживал через племянника, но тот по каким-то причинам больше не говорит о состоянии певца. При этом Александр добавил, что сам лишен возможности навестить певца – к нему никого не пускают, что в общем-то логично. Также брату не дают даже телефона, чтобы позвонить исполнителю и узнать о его текущем состоянии, сообщает «Собеседник».

Напомним, что о госпитализации Владимира Кузьмина сообщил другой популярный музыкант Александр Буйнов. Она лечатся в одном медицинском заведении.

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