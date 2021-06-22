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Стильные посиделки: Топурия в платье-тунике из букле и с бахромой позировала с товарищем в беседке

Звезда всегда старается стильно и со вкусом одеться.

Стильные посиделки: Топурия в платье-тунике из букле и с бахромой позировала с товарищем в беседке
Кети Топурия. Фото: Global look press

Певица Кети Топурия с появлением второго ребенка стала реже бывать онлайн, и поклонники заскучали по ее новым кадрам. Девушка воспользовалась контентом товарища и сделала репост фотографии, на которой позирует во время дружеских посиделок с музыкантом Темуром Татарашвили.

На снимке, который певец разместил у себя в микроблоге, Топурия предстала в серо-голубом платье-тунике. Наряд, выполненный из букле, декорирован бахромой, визуально увеличивающей рост красотки.

Кстати, хоть платье у Топурии и обязывающее, подобный аутфит летом уместен даже для дневных встреч. Кроме того, по советам Эвелины Хромченко, на повседневность в жаркое время года подойдут и более вечерние варианты – главное, «заземлить» их. Как это сделать, мы писали ранее.

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