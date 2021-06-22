«Я пою и все понимаю»: Крючкова рассказала, как неожиданно выучила песню группы Rammstein

В спектакле «Игрок» у актрисы, как она заметила, совершенно неожиданная роль.

Актриса Светлана Крючкова во время беседы с журналистами призналась, что в спектакле «Игрок», который покажут на сцене МХАТа имени Горького, у нее совершенно неожиданная роль. Не изменены, что очень важно, текст и смысл писателя Федора Достоевского. Однако постановка подана все-таки несколько другим театральным языком. Более доступным нынешнему поколению.

Как отметила Крючкова, она была крайне удивлена, когда режиссер Роман Мархолиа подошел однажды к ней и сказал, что ей придется спеть песню группы Rammstein — Mein Herz Brennt.

По ее словам, его она поначалу посчитала сумасшедшим, потому что не знала даже немецкого языка. Позже она уехала в Германию из-за проблем со здоровьем.

«И каждый день я пела эту песню, глядя в листочек. И вдруг, в конце пребывания в Германии, все буквы встали на свои места. Я пою и все понимаю». Светлана Крючкова

Напомним, что спектакль «Игрок» на сцене МХАТа имени Горького, где еще недавно блистала певица Ольга Бузова, покажут 22 и 23 июня. У Светланы Крючковой в этой постановке сразу две роли. Она исполнит крупье в казино и Бабуленьку, сообщает «Комсомольская правда».

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