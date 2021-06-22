«Лето в разгаре»: Наташа Королева в розовой панамке и клетчатой жилетке отправилась с сыном в поход

Звезда обожает проводить время с наследником, а также часто снимается с ним вместе в проектах.

Певица Наташа Королева – не только знаменитая и востребованная исполнительница, но и счастливая жена и мама. В браке с артистом пикантного жанра Сергеем Глушко исполнительница родила наследника – сына Архипа. Сейчас юноша уже взрослый и строит сольную музыкальную карьеру.

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Очень часто звездная мама проводит время с сыном. Причем, это не только совместные съемки, проекты или выходы в свет. Накануне, например, Королева отправилась с наследником на природу.

«Лето в разгаре!!! Мы с Архипом решили сходить в поход! А вы любите вылазки на природу?», — спросила подписчиков звезда.

Для приятного летнего досуга певица взяла самое необходимое – палатку, репелленты, еду, а также удобно, но стильно оделась. Она облачилась в клетчатую жилетку, розовые брюки и панамку. Кстати, ранее мы писали, как Королева обожает все оттенки розового. Она даже в волосы вплела канекалон цвета фуксии.

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