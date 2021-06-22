Авербух раскрыл Довлатовой пол будущего ребенка от Арзамасовой, устроив жаркие танцы

Не так давно он был гостем в студии популярной радиоведущей и актрисы.

Радиоведущая Алла Довлатова в Instagram поделилась кадрами жарких танцев с хореографом Ильей Авербухом. Он не так давно был гостем ее эфира на «Русском радио».

Надо отметить, что 47-летний фигурист находится в отличной форме. При этом, как выяснилось, он раскрыл давней подруге пол их будущего ребенка с актрисой Лизой Арзамасовой.

«У меня в шоу на «Русском радио» с Ильей Авербухом. Давно не встречались с Ильей. За это время он женился и скоро у них с Лизой родится сын. Пусть все будет хорошо! И у них, и у нас!»

Алла Довлатова

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Напомним, что в прошлом году Илья Авербух женился на Лизе Арзамасовой. Причем до этого они тайно встречались на протяжении нескольких лет. Хореограф старше своей супруги на 21 год. Для Арзамасовой это будет первенец, а вот у Авербуха уже есть сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой. Наследник, надо отметить, в прекрасных отношениях со звездой сериала «Папины дочки».

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