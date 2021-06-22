Стала выглядеть стройнее: Семенович облачилась в платье в пол с эффектом стройности

Анна Семенович показала поклонникам свое новое приобретение, которым она явно гордится – платье в пол на запах, с V-образным вырезом нежного лазурного оттенка в мелкий цветочек.

«Каждая женщина уникальна и прекрасна. Она должна купаться в любви и цветах, особенно летом. Я очень люблю цветы не только дома, но и на платье», — написала она о своем наряде в личном блоге.

Поклонники певицы заметили, что в нем она выглядит очень женственной и стройной. Стилист и телеведущая Лена Червова специально для Teleprogramma.pro прокомментировала лук звезды, объяснив его чарующий эффект.

«Платье на запах – универсальный вариант для любого типа фигуры. За счет диагональных линий, которые создает запах, оно здорово вытягивает силуэт и наделяет образ изяществом. Плюс – у платья достаточно свободный силуэт, который не облегает тело. В сочетании с запахом это создает стройнящий эффект. К тому же платье длиннее миди добавляет вертикали, отводя внимание с горизонтали плеч и груди», — поведала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лена Червова – стилист и телеведущая. Она не считает, что есть какой-то идеал красоты и уверена, что в любом весе можно быть привлекательной для себя и других. Сама себя она называет «стилист с бедрами больше метра» и ничуть этого не стесняется, а наоборот, считает своим достоинством. Аудитория Елены в Instagram насчитывает более полумиллиона человек, с помощью своих постов и авторского курса она помогает заполучить уверенность любой девушке. Продолжительное время она была ведущей на телеканале «Пятница», выступала в качестве «народного стилиста» программы Первого канала «Модный приговор». Авторские материалы Лены можно найти в различных имиджевых изданиях.

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