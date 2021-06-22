Снимаем каблуки: Хромченко показала четыре стильных образа с длинными платьями

Пафосные наряды, которые обычно носят раз в год, можно смело включать в обыденные гардеробы.

Эвелина Хромченко представила зрителям «Модного приговора» четыре актуальных образа на каждый день с длинными нарядными платьями. Такие есть практически у любой женщины. И, чаще всего, дамы достают их из шкафа только по случаю праздника. Но зачем вещам зря пылиться? Всего несколько простых, но актуальных аксессуаров превратят их в практичные и любимые наряды на каждый день.

«Если ваше вечернее платье не декорировано слишком богато, вы совершенно спокойно можете его использовать и днем. Для этой цели необходимо «заземлить» платье»», — сказала ведущая Первого канала.

Она заметила, что нейтрализующим фактором может выступить обувь на плоской подошве, а также другая повседневная обувь вроде «дедушкиных сандалий», белых сапог казаков и кроссовок. Их можно дополнить бейсболкой или просто козырьком, а также крупной сумкой, которую обычно не носят в вечерней группе. Правильно упрощают пафосные платья также жакеты – как контрастные к ним оверсайз, так и более деликатные варианты вроде укороченных белых.

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