У кого животик больше: беременные Арзамасова и Горбань в пышных платьях встретились на кинопремьере

Накануне в одном из столичных кинотеатров состоялся закрытый показ фильма «Проклятый чиновник». Многие звезды посетили мероприятие, не стали пропускать его и беременные актрисы Елизавета Арзамасова и Мария Горбань.

Будущие мамочки при встрече друг с другом поспешили запечатлеться на память о своем «интересном положении». Девушка, наряженные в летние пышные наряды, подчеркнули свои изменившиеся фигуры.

Для Арзамасовой наступившая беременность – первая, а вот Горбань станет матерью во второй раз. К тому же, у звезды сериала «Кухня» срок побольше, чем у «папиной дочки», а потому и животик намного объемнее. И скрыть его за одеждой так, как это получилось у Арзамасовой, Горбань не смогла.

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