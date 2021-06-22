Чудо в рубашке: крестная младшего сына Плющенко и Рудковской показала трогательное фото малыша в церкви

В семье продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко в прошедший уикенд состоялся праздник. Звезды покрестили своего младшего сына Арсения и по такому поводу собрали родных и друзей у себя в гостях, чтобы отметить это событие.

больше по теме Со сказочным размахом: Яна Рудковская похвасталась роскошно украшенным к крестинам малыша Арсения садом Вечеринка по случаю таинства младшего сына продюсера и фигуриста Плющенко пройдет во дворе звездного семейства.

В крестные родители пригласили подругу Яны Рудковской предпринимателя Наталью Якимчик и коллегу Евгения Плющенко по спорту фигуриста Антона Сихарулидзе. Праздник уже прошел, но светлые и приятные воспоминания остались в виде трогательных кадров из церкви. Крестная мама Арсения поделилась одним из них – на снимке малыш Арсений сидит у нее на руках в белоснежной крестильной рубашке, уже готовый к таинству.

Для самого праздника после крестин Яна Рудковская преобразила сад на территории своего особняка на Рублевке. Звездная мама постаралась от души, всю ночь оформляя двор, чтобы получилась настоящая сказка.

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