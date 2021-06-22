«Делайте выводы!»: как не должны одеваться женщины после 40 лет, рассказала Хромченко

Гостьей последнего «Модного приговора» на Первом канале стала 44-летняя Гульмира Закирова, дама с неплохой фигурой, стройными ножками, но с определенными особенностями вроде небольшого животика.

Ее повседневные обтягивающие одеяния немало разочаровали ведущих проекта, ведь в них она выглядела не только вульгарно, но и старше своих лет – на 50 с хвостиком. А все из-за того, что она своими облегающими нарядами подчеркивала недостатки, ставя на второй план достоинства. Эвелина Хромченко, на ее примере дала совет всем дамам ее возраста о том, как не стоит одеваться.

«Как же все-таки портит женщин облегон, потому что тут же видно, что тут не 50 лет, тут все 55. У нашей прекрасной дамы, которая имеет очень хорошее телосложение, есть определенный рельеф живота. Если бы она нам сама его не показала, мы бы никогда об этом не догадались, потому что у нее очень стройные ноги, очень астеничное телосложение, очень хорошо очерченное лицо и тонкие плечи. То есть все излишки, все накопленные «материальные блага» у нее находятся в зоне живота, и она сама нам зачем-то это показывает. Для чего она это делает – не ясно. Но именно это выдает в ней даму немолодую, а молодящуюся», — прокомментировала модный эксперт.

Когда Эвелина увидела другой образ из личного гардероба участницы, уже свободного кроя в области талии, она заметила, что в нем она выглядит гораздо лучше.

«Видите, здесь животик прикрыт двойной диагональной майкой – и все проблемы решены. Дамы, делайте выводы!» — призвала зрительниц стилист.

Смотрите также