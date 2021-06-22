«Виной всему она»: подозреваемая в романе с мужем Бородиной экс-звезда «Дома-2» Лера Фрост — об их разводе

Девушка считает, что ответственность за разрыв отношений лежит отнюдь не на Курбане Омарове.

Уже не первую неделю поклонники Ксении Бородиной обсуждают ее разлад в семье. Девушка разъехалась с мужем Курбаном Омаровым, слухи об их разводе обрастают новыми подробностями, но сама брюнетка никак не комментирует их напрямую.

Зато очень активно обсуждают драму Бородиной с мужем бывшие участники «Дома-2». Подозреваемая в связи с Курбаном Омаровым экс-звезда реалити Лера Фрост, общаясь с подписчиками в своем микроблоге, снова получила целый шквал вопросов относительно Бородиной и Омарова. И прокомментировала некоторые из них.

В частности, девушка убеждена, что ответственность за то, что сейчас происходит в семье телеведущей, лежит полностью на Бородиной. «Что-то мне подсказывает, что виной всему она в какой-то ситуации. Чисто на интуиции говорю», — высказалась инстадива.

Фрост не стесняется в резких оценках, поскольку держит обиду на Бородину. И уверена, что в случае открытого противостояния с Ксенией Омаров поддержит именно ее, а не жену.

Смотрите также