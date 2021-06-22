Настоящие фанаты: Пугачева в джинсах и мешковатом свитере с открытыми плечами предстала с Галкиным после футбола

73-летняя Алла Пугачева редко выходит в свет. Увидеть ее можно разве что в микроблоге у мужа Максима Галкина, который тот пополняет новым фото- и видеоконтентом регулярно. А также в фан-аккаунтах соцсети, куда преданные поклонники публикуют как архивные, так и свежие кадры с любимицей.

В одном из таких пабликов, посвященных Примадонне и ее семье, поклонники разместили снимок, на котором Пугачева с Галкиным предстали после просмотра футбольного матча. Эмоции переполняют звезд, и они, кажется, решили на этой ноте даже посоревноваться, кто выше прыгнет.

Примадонна позировала в красном мешковатом свитере с открытыми плечами и джинсах, а также розовым кроссовках с большими бантами. Такой полуспортивный стиль, к слову, Примадонна облюбовала давно.

Ранее мы рассказывали, что на 45-летнем юбилее мужа Пугачева взяла в руки микрофон, чтобы спеть дуэтом с Игорем Николаевым. Видео с праздника облетело Сеть, и теперь каждый может услышать живое пение легенды, которое так давно не звучало.

Смотрите также