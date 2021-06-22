Яркая и элегантная: Екатерина Климова в вечернем платье ультрамодного цвета сезона поднялась на сцену

43-летняя звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова накануне приняла участие торжественной Церемонии награждения победителей Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Летопись Победы» 2021, посвященного Великой Отечественной войне. Это уже второй конкурс, учрежденный в прошлом году для увековечивания памяти защитников Родины.

Актриса театра и кино выступила в роли ведущей церемонии. Девушка поднялась на сцену московского Et Cetera, чтобы объявить победителей. Для этого красавица облачилась в яркое вечернее платье в пол с открытыми плечами ультрамодного цвета сезона – зеленого. Этот оттенок продолжает бить рекорды по популярности в фэшн-индустрии, его институт цвета Pantone назвал цветом 2021 года.

Климова позировала себе для селфи, которым поделилась в своем микроблоге. Кроме того, знаменитую актрису с удовольствием запечатлели на память участники и зрители мероприятия.

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