Теперь брюнетка: 67-летняя Лайма Вайкуле показала себя на редком фото после кардинального преображения

Певица решилась на смену имиджа, хотя долгое время была светловолосой.

Звезда советской и российской эстрады Лайма Вайкуле давно завела аккаунт в Instagram. Только вот своих 350 тысяч фолловеров артистка радует фотографиями и видео не так часто, ка ким этого хотелось. А потому каждое появление певицы онлайн – настоящее событие.

На редком новом снимке, которым поделилась Вайкуле, она предстала жгучей брюнеткой с платком на голове, декорированном большим алым цветком, а также в очках тишейдах. Но самым неожиданным стал цвет волос – теперь певица брюнетка.

«Вы великолепны в любом образе!», «Какая вы красивая», «Креативно!», «Не узнать», «Вы такая стильная,Лайма! Мы вас любим!», «Как будто не Лайма..», «Классно, но грубо», «Неожиданно», «Вау.вот это перезагрузка! Роскошная Кармен с розой!», — наперебой комментируют новый имидж фолловеры.

Звезду многие запомнили и полюбили блондинкой, и это преображение оказалось неожиданностью для них. Сама Лайма никак не отреагировала на комплименты и отзывы.

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