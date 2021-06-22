Лежа на яхте: Анфиса Чехова в ярко-голубом бикини вытянула стройные ножки к небу

43-летняя телеведущая Анфиса Чехова на несколько дней окунулась в египетскую сказку. Девушка впервые за 12 лет решила вновь отдохнуть на Красном море и не пожалела. «Как здесь красиво, вкусно, комфортно, ароматно, какие рыбки разноцветные плавают под ногами», — призналась буквально в первый день своего отдыха красотка.

Но отпуск имеет свойство пролетать очень быстро, и Чехова сообщила, что уже направляется домой. Напоследок звезда экрана совершила морскую прогулку на яхте и устроила фотосессию на фоне бескрайних морских просторов и безоблачного неба в бикини ярко-голубого цвета.

«Я так люблю, стоя или лежа на яхте, смотреть на водную гладь и ловить ветер в лицо», — написала звезда.

На одном из фото Анфиса прилегла на яхту и вытянула стройные ножки к небу. Подписчикам такая идея в большинстве своем понравилась.

«Фигура шикарна! Огонь бесспорно!», «Шикарная Анфиса, и я хочу в Шарм-Эль-шейх», «

Красотка Анфиса живет в кайф и правильно делает», «Какая же вы шикарная женщина , во меня восхищает», «Какой красивый купальник! Просто шикарно подходит под цвет моря», «Худышка», — можно прочитать в комментариях.

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