Леди в свете: Устинья Малинина подчеркнула фигуру платьем-комбинацией цвета резеды

20-летняя красавица-дочь Александра Малинина Устинья вместе с мамой Эммой отдыхает в Италии. Они отдали предпочтение любимому семейному курорту на побережье Тирренского моря под названием Форте-деи-Марми и уже почти две недели проводят вдали от дома – Устинья живет в Англии, а родители – в Германии.

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Скучать звездному семейству некогда – ежедневно мама с дочкой проводят время на пляже, много гуляют, а также посещают мероприятия. Накануне они вышли в свет, чтобы посетить раут от ювелирного бренда.

Для выхода в свет Устинья облачилась в платье-комбинацию цвета резеды. Дополнили вечерний образ лаконичный клатч в руке, а также босоножки на шпильке. Девушка показала свой наряд в микроблоге, и подписчики поспешили дать обратную связь девушке:

«Устинья, прилагательные подобрать — не возможно. Существительные- бесполезно. Вы просто», «Как радует глаз, душу и сердце чистая красота», «Не перехвалите нашу девочку. Устинья,Ты такая классная!!», — пишут некоторые.

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