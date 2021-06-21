53-летняя Стриженова в лимонной рубашке с пышными рукавами и юбке-футляре появилась в студии

Екатерина Стриженова знакома многим зрителям, так как ведет передачи «Доброе утро» и «Время покажет». Она не скрывает, что порой работа ее выматывает. Также во время праздников ей приходится ехать в студию. Однако стилисты подбирают ей женственные и стильные образы, а визажисты гримируют. В свои 53 года она может похвастаться моложавым видом, а изъяны фигуры артистка ловко маскирует нарядами.

Так недавно Екатерина отдохнула с семьей в Геленджике. Там она носила платья свободного кроя. А вот 21 июня телеведущая отправилась на работу в «Останкино». На этот раз она облачилась в рубашку яркого лимонного цвета с пышными рукавами. Наряд дополнила юбка-футляр длины миди и лаковые туфли-лодочки. Наряд подчеркнул не только изящные щиколотки звезды, но и ее талию.

В студии, как и в Москве в целом, было очень жарко. Стриженовой приходилось обмахивать себя бумагами, как веером. Но она отработала смену вместе с напарником Русланом Осташко.

Поклонникам летний образ телеведущей пришелся по вкусу. Многие отметили, что такие кислотные оттенки ее освежают и делают моложе. Другие восхитились ее стройной фигурой. «Катя, какая сочная», «Очень классный образ, «В этой юбке вы стройняшка», «Просто цветок», «Лучшая ведущая, в летних тонах», — стали писать подписчики.

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