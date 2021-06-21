«У меня нет слов!»: Бузова показала эксклюзивные сумки Louis Vuitton, подаренные Рудковской

Телеведущая после возвращения из Европы обнаружила, что ее поддержала жена Евгения Плющенко.

Ольга Бузова в последнее время часто подвергается критике. Многим не понравилось, что девушка без актерского образования теперь играет во МХАТе. Другие удивились тому, что телеведущая собирается стать арбитром на Чемпионате Европы по футболу. Более того, она поссорилась с Дмитрием Губерниевым, который довел ее до слез в прямом эфире. Однако от проблем она сбежала в Италию, а затем в Швейцарию, где провела отпуск.

Лишь накануне Ольга вернулась в Москву. Она обнаружила, что ее ждут подарки. Яна Рудковская, которая является продюсером Димы Билана и известной светской львицей, решила ее поддержать и прислала букет цветов.

«Какой у тебя вкус! Какое у тебя сердце! Какая у тебя душа! Люблю тебя!» — заявила артистка.

Однако ее также ждали две фирменные коробки с подарками. Бузова, облаченная в шлепки и шелковые брюки, стала их распаковывать и хвастаться обновками. Сначала она достала двухцветную сумку Louis Vuitton.

«Раз, два! Мне кажется, только женщина может так угадывать то, что нужно другой женщине! Наша женская поддержка и солидарность. Так не у всех конечно. Но я благодарна!» — отметила телеведущая. «Я взяла коробочку побольше. Так! Вау! Это же просто чудо! Какая классная! Луи вит новая коллекция! О, вообще, у меня нет слов! Тут еще поясочек. Все, я знаю, какая сумка завтра будет со мной!» — восхитилась звезда.

Вторая сумка-косметичка тоже порадовала Ольгу. Девушка была польщена таким вниманием со стороны Яны.

«Косметичка, какая классная! У меня как раз сумочка маленькая, а сюда я положу свои кремики. Это тоже лимитированная коллекция, новый цвет эксклюзивный. Спасибо! Очень красиво!» — сказала телеведущая.

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