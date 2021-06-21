«Конечно, коротковато»: Муцениеце в белоснежном платье-рубашке подчеркнула бронзовый загар

Актриса снялась в фотосессии и увиделась с Даней Милохиным. Для этого она выбрала женственный летний наряд.

Агата Муцениеце уже год является свободной девушкой. Почти 10 лет она прожила в браке с Павлом Прилучным. Их любовь зародилась на съемках «Закрытой школы». У пары появились дети: Тимофей и Мия. Однако девушка ушла от актера. Она с трудом призналась, что порой он вел с ней себя грубо и даже поднимал руку. Однако после развода актриса стала получать больше предложений по работе. Также она похудела и сменила имидж.

Теперь Агата выглядит еще более женственно. Она носит платья и подчеркивает свое декольте. А недавно девушка отдохнула в деревне, где не упускала возможности позагорать. На прогулке актрису можно увидеть в шортах. А вот 21 июня она сменила несколько образов. Одним из них Муцениеце решила похвастаться. Она облачилась в белоснежное платье-рубашку и кроссовки неонового цвета. Наряд подчеркнул ее загорелые и подтянутые ноги.

«Я переоделась! Смотрите, какое у меня платье. Типо платье-рубаха, а под ней майка. Оно, конечно, коротковато. Я еще не привыкла такое короткое носить!» — призналась звезда.

Сначала Агата встретила Даню Милохина.

«Это мой новый парень», — в шутку заявила она. Ты не боишься говорить, что я твой новый парень?» — удивился блогер. «Обожаю его», — отметила актриса.

Потом Муцениеце решила устроить фотосессию прямо на улице. Ее платье подчеркнуло массивные бедра. Однако она позировала грациозно, демонстрируя только свои достоинства.

«Какая! Боже! Вы откуда? Вы случайно не с Лос-Анджелеса?» — шутливо спросила ее подруга.

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