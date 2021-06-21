«Летний вечер в Геленджике»: Стриженова в платье в пол свободного кроя позировала на фоне моря

Екатерина Стриженова является одна из самых известных ведущих в России. Она также играет в театре и часто появляется на светских раутах. В 53 года женщина может похвастаться моложавым видом. Ко всему прочему, она умело скрывает недостатки и подчеркивает достоинства с помощью нарядов. Если на съемках стилисты подбирают ей деловые образы, а также сдержанные, но модные наряды, то в обычной жизни артистка наряжается сама.

Недавно Стриженова отдохнула в Геленджике. Она несколько дней наслаждалась спокойной жизнью с мужем Александром. Телеведущая успела принять участие в парусной регате. Но также она насладилась красотами природы. В соцсети артистка поделилась кадром, на котором позирует в сумерках на фоне моря, подсвеченного огнями города. Екатерина облачилась в платье в пол свободного кроя с нежным принтом.

«Летний вечер в Геленджике», — написала она.

Поклонники восхитились красотой телеведущей. Ко всему прочему, наряд скрыл ее фигуру, а также все изъяны. В платье оверсайз она выглядела еще стройнее. «Екатерина, вы красавица», «Какая вы красивая, грациозная», «Наряд воздушный», «Как вам идет это платье», «Классная, словно леди на променаде», «Екатерина, только хорошеете», «Платье роскошное», «Вы украшение вечера», — прокомментировали кадры пользователи Сети.