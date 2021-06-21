На глазах у Аллы Пугачевой: Гарри Галкин пострелял из самодельного лука прямо в замке

Известный шоумен Максим Галкин часто радует поклонников видео с участием своих детей-близнецов Гарри и Лизы. Эти кадры всегда вызывают живой интерес аудитории.

На этот раз Максим Галкин запечатлел сына Гарри на террасе замка. Мальчик сам смастерил лук.

«Он состоит из проволоки и палки, которая согнута», — рассказал Гарри на видео.

Звездный отец попросил сына показать, как же стреляет собственноручно изготовленное оружие. У Гарри получилось не сразу.

«Ну вот, хотел показать, а не получается», — слышен за кадром голос Аллы Пугачевой. «Сейчас получится!» — заверил Примадонну супруг.

В этот момент Гарри Галкин выстрелил.

«Ого! Действительно, стреляет. Класс!» — оценил усилия сына Максим Галкин.

Гарри решил, что оружие непременно нужно его маме, Алле Пугачевой. Он передал ей лук.

«Теперь дарим это мамочке», — сказал мальчик.

Гарри облачен в домашнюю, но при этом яркую одежду. На нем белые шорты и футболка с абстрактным принтом.

Напомним, на днях в звездной семье был большой праздник – отмечалось 45-летие Максима Галкина. Дети Гарри и Лиза поздравили папу в числе первых.

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