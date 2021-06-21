Папины куколки: Млодик нарядила дочерей Виторгана в платья оттенков ванили и пыльной розы для прогулки

Известный артист Эммануил Виторган вновь стал папой в возрасте, когда на подобное решаются очень немногие мужчины. У 81-летнего актера, помимо взрослых детей, есть две маленькие дочери – трехлетняя Этель и Клара, которой в августе будет два.

Обе девочки появились на свет в третьем браке Эммануила Виторгана – с Ириной Млодик. На момент рождения дочерей женщине было далеко за пятьдесят лет. Стать мамой Ирина Млодик мечтала много лет.

В Instagram она призналась мужу, что будет ему благодарна всю жизнь за его самоотверженный поступок. По случаю Дня отца Ирина Млодик публично обратилась к Эммануилу Виторгану.

«Ты, имея двух детей, пятерых внуков и даже двух правнуков, соглашаешься, прежде всего, ради меня, зная, как всю жизнь я об этом мечтала… Поступок настоящего мужчины! Я буду вечно тебя благодарить за это счастье!» — написала Ирина Млодик.

Пост она сопроводила снимком Эммануила Гедеоновича, гуляющего с дочками. Этель облачена в пышное платье оттенка припыленной розы, а Кларочка – в наряд цвета ванили.

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