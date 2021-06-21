Андрей Малахов станет ведущим акции Памяти на «Парящем мосту» в день годовщины начала войны

В этот вторник, 22 июня, будет отмечаться одна из самых трагических дат в истории нашей страны. В этот день ровно восемьдесят лет назад началась Великая Отечественная война, за время которой погибли десятки миллионов советских граждан.

22 июня в Москве ровно в 4 утра – минута в минуту, когда на Советский Союз восемьдесят лет назад напали войска фашистской Германии, начнется масштабная акция Памяти. На «Парящем мосту» у парка Зарядье под открытым небом выступят известные музыканты и драматические артисты.

Прозвучит «Реквием» композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского в исполнении оркестра под управлением Юрия Башмета, актеров разных поколений и музыкантов. В акции Памяти примут участие Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Александр Петров, Марина Неелова и другие. Ведущими скорбного мероприятия станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

Транслироваться акция Памяти будет в эфире двух телеканалов – «Россия» и «Россия 24», трех радиостанций – «Маяк», «Радио России», Вести FM и на платформе Смотрим. Начало 22 июня в 4:00 по московскому времени.

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