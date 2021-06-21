Новый иск: вдова и дочь Алексея Баталова требуют с Натальи Дрожжиной почти 15 млн рублей

Разбирательства между вдовой и дочерью известного актера Алексея Баталова и супружеской парой, актрисой Натальей Дрожжиной и юристом Михаилом Цивиным продолжаются.

В Дорогомиловский суд Москвы направлен иск от Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой к Наталье Дрожжиной. Дамы считают, что актриса незаконно обогатилась.

Речь идет о квартирах и мастерской Баталова, которые сдаются в аренду, и приобретении двух комнат.

Адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко утверждает, что помещения в коммунальной квартире были куплены без ведома Гитаны Леонтенко. Наталья Дрожжина, имея от женщины доверенность на совершение банковских операций, сняла в 2019 году с валютного счета Леонтенко сумму, на тот момент эквивалентную 13 млн рублей, и на нее приобрела комнаты в коммуналке в центре Москвы.

Кириенко уверяет, что эти помещения Марии Баталовой не нужны, так как находятся в состоянии, непригодном для проживания.

В беседе с ФАН супруг Дрожжиной Михаил Цивин подтвердил покупку комнат, но уточнил, что сделано это было по просьбе Гитаны Леонтенко. Женщина испугалась, что ставки по банковским счетам в валюте будут снижены, и решила вложить средства в недвижимость.

Теперь же Баталовы требуют вернуть им деньги в полном объеме и в той же валюте. А поскольку рубль за последние два года упал в цене, 13 млн превратились в 14, 5 млн рублей.

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