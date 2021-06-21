«Очень нежный образ»: Бородина предстала в белоснежной юбкой плиссе и кардигане на съемках

Ксения Бородина не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Она тратит сотни тысяч рублей на люксовые обновки. При этом в последнее время телеведущая все чаще проводит время с подругами. Она посещает театры и вечеринки. Несколько недель поклонники переживают из-за проблем девушки с мужем Курбаном Омаровым. Она не рассказывает о размолвке, но мужчина уже усыпал ее дом цветами.

А пока сама Ксения пытается вести привычный образ жизни. На днях она устроила вечеринку для своей старшей дочки Маруси. Девочка смогла с размахом отметить свой день рождения. Курбана на празднике гости так и не увидели. А понедельник, 21 июня, она начала с поездки на работу. Бородина отправилась на съемки передачи «Перезагрузка». Там она часто выступает в качестве эксперта по моде, а также отношениям.

Телеведущая приехала на своем белом «гелике». Она вышла на улицу в стильном летнем наряде. Девушка покрасовалась в кардигане пастельного цвета и короткой юбке плиссе. Белые туфли-лодочки дополнили ее ауфит.

«Очень нежный образ у меня сегодня. И хотела сказать, что мне очень нравятся такие кардиганы. Хотела сказать, девчонки, если вы не хотите носить юбку, то очень прикольно носить такие кардиганы с джинсами. Надеваете белую футболку, кардиган и джинсы, будет очень круто смотреться. Программа „Перезагрузка“, у меня сегодня образ девочки-девочки», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие восхитились ее стройными и загорелыми ногами. Нашлись и те, кто заметил, что в любом образе она выглядит очень молодо.

Смотрите также: