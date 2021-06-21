Блондинка с сумочкой цвета Барби: Муцениеце в кипенно-белом мини-платье похвасталась лифтолуком

Актриса из фильма «Тобол» заметно постройнела после развода. И не перестает демонстрировать это.

В Storie микроблога Агата Муцениеце поделилась свежими кадрами, похваставшись своим летним лифтолуком. Пока одни звезды наряжаются в платья миди с ультрамодным воротничком «Клодин», экс-возлюбленная Павла Прилучного отдает предпочтение акцентному мини. Так, актриса из фильма «Тобол» позировала в кипенно-белом платье с красивой линией декольте и трендовыми рукавами-буфами.

Агата предстала в образе блондинки с идеальными голливудскими волнами. При этом Муцениеце подобрала к аутфиту сумочку цвета Барби. Изюминкой лука стали имиджевые очки.

Ранее Павел Прилучный перестал скрывать роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Сама Агата утверждала, что бывший муж уверял ее в искренности своих чувств. При этом Муцениеце уточнила, что слова и действия ее экс-возлюбленного расходятся. У пары есть двое детей — сын Тимофей и дочка Мия. Наследники Павла успели познакомиться с его новой подругой.

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