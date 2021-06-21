Сборная России сыграет с Данией в красной форме в заключительном матче группового этапа

Это лето стало особенным для футбольных фанатов. Чемпионат Европы стартовал не так давно, но уже запомнился публике рядом событий. Во время матча Дания — Финляндия одному из игроков стало плохо. Кристиана Эриксена увезли с футбольного поля врачи. А перед началом матча между Францией и Германией человек от организации Greenpeace полетал на параплане над стадионом в Мюнхене, удивив публику.
Наша сборная первый матч с Бельгией проиграла со счетом 3:0, а вот второй матч с Финляндией наши футболисты выиграли со счетом 1:0. А теперь, 21 июня, фанаты ждут финальную игру группового этапа. Футболистам придется сразиться с Данией. На поле российские спортсмены выйдут в красной форме. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды нашей страны в «Твиттере», пишет Sportkp.ru.
Напомним, что матч Евро-2020 Россия — Дания начнется в 22.00 на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Трансляцию будет вести Первый канал. А в это же время на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге сразятся сборные Финляндии и Бельгии.
Подведем итоги: бельгийцы уже набрали шесть очков, поэтому обеспечили себе выход в плей-офф турнира. А вот российская сборная и финские футболисты набрали по три очка, но наша команда занимает второе место, благодаря победе в личной встрече. Плачевное положение у Датчан, которые очков на Евро пока так и не набрали.
Отметим, что сборная России поддержала певицу МакSим, которая находится в больнице с воспалением легких. В соцсетях был опубликован ролик, где фанаты поют ее хит на улицах столицы.
«Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов. МакSим, выздоравливай! Еще споем вместе», — гласит сообщение.
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