Сборная России сыграет с Данией в красной форме в заключительном матче группового этапа

Этот матч будет самым важным для российской сборной. От счета игры зависит, продолжат ли они бороться за кубок.

Это лето стало особенным для футбольных фанатов. Чемпионат Европы стартовал не так давно, но уже запомнился публике рядом событий. Во время матча Дания — Финляндия одному из игроков стало плохо. Кристиана Эриксена увезли с футбольного поля врачи. А перед началом матча между Францией и Германией человек от организации Greenpeace полетал на параплане над стадионом в Мюнхене, удивив публику.

Наша сборная первый матч с Бельгией проиграла со счетом 3:0, а вот второй матч с Финляндией наши футболисты выиграли со счетом 1:0. А теперь, 21 июня, фанаты ждут финальную игру группового этапа. Футболистам придется сразиться с Данией. На поле российские спортсмены выйдут в красной форме. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды нашей страны в «Твиттере», пишет Sportkp.ru.

Напомним, что матч Евро-2020 Россия — Дания начнется в 22.00 на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Трансляцию будет вести Первый канал. А в это же время на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге сразятся сборные Финляндии и Бельгии.

Подведем итоги: бельгийцы уже набрали шесть очков, поэтому обеспечили себе выход в плей-офф турнира. А вот российская сборная и финские футболисты набрали по три очка, но наша команда занимает второе место, благодаря победе в личной встрече. Плачевное положение у Датчан, которые очков на Евро пока так и не набрали.

Отметим, что сборная России поддержала певицу МакSим, которая находится в больнице с воспалением легких. В соцсетях был опубликован ролик, где фанаты поют ее хит на улицах столицы.

«Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов. МакSим, выздоравливай! Еще споем вместе», — гласит сообщение.

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