Скрыть животик: беременная Арзамасова в трендовом платье-парашюте и соломенной шляпке отправилась на прогулку

26-летняя актриса театра и кино Елизавета Арзамасова наслаждается своим интересным положением. Девушка уже семь месяцев носит под сердцем своего первенца от Ильи Авербуха, за которого вышла замуж в декабре прошлого года. Внушительный животик девушка то нарочито подчеркивает силуэтными нарядами и характерными жестами, то выбирает просторные оверсайз-платья, чтобы скрыть фигуру.

В минувшие выходные звезда «Папиных дочек» вместе с мужем и пасынком Мартином отправилась на прогулку по Москве. Променад по набережной, а затем и катание на катере и теплоходе – погода и яркое солнце благоволили приятному времяпрепровождению.

Елизавета облачилась в просторное платье длины миди, надела соломенную шляпку и, не скрывая своего счастья, насладилась прогулкой. Стилист Элла Маковей оценила образ звезды.

«Легкое платье-парашют с пышными рукавами, соломенная шляпка с непременно черной лентой, сандалии — Елизавета будто бы перенеслась в центр Москвы прямиком с лавандовых полей Прованса. Многоярусные платья миди А-силуэта уже не первое лето пользуются популярностью. Лиза очаровательна в этом образе. Платья такого фасона прекрасно подходят как для стройных девушек, так и для дам в интересном положении», — отметила фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер, прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. Образование высшее.

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