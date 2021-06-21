Александр Кержаков должен старшей дочери Дарье почти 5 млн рублей алиментов

Четыре миллиона футболист выплатил наследнице за первые месяцы этого года.

Старшей дочери игрока «Зенита» и сборной России, а ныне футбольного тренера ФК «Нижний Новгород» Александра Кержакова Дарье в этом году исполнится шестнадцать лет. То есть, именитому отцу осталось платить алименты наследнице всего два года.

Стоит отметить, что с февраля этого года Александр Кержаков сумел значительно сократить свой долг перед дочерью. Ранее он составлял почти 9 миллионов рублей, сейчас — без малого пять.

При этом футболист долгое время судился, чтобы снизить сумму алиментов вдвое, иначе ему бы пришлось выплачивать Дарье восемнадцать миллионов.

Столь крупная сумма объясняется высокими доходами Александра Кержакова на момент развода с матерью Даши, Марией Головой.

Но после завершения карьеры с финансами у Кержакова стало не так прекрасно, как было. К тому же у спортсмена появились другие дети, один из которых, сын Екатерины Сафроновой, живет с ним.

Учитывая все эти обстоятельства, суд снизил сумму алиментов для дочери Александра Кержакова, Дарьи, сообщает ФАН.

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