Без капли стеснения: Asti в эротичном платье показала пышную грудь

В конце прошлого года Анна Дзюба — солистка группы Artik&Asti — вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен по имени Станислав. Молодой человек души не чает в своей жене и присутствует на ее концертах и выступлениях. Кадрами подготовки к одному из них певица поделилась в своем микроблоге.

Анна позировала в черном эротическом платье с откровенным декольте. Фасон наряда подчеркнул не только соблазнительные изгибы звезды, но и ее пышную грудь. Образ она дополнила украшениями и ярким макияжем.

Напомним, что, помимо творческой составляющей, Аsti успела развить в себе предпринимательскую жилку. Она руководит салоном красоты в Москве.

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