«Тут еще откармливать и откармливать»: Бузова в секси-трусиках блеснула округлившимся животиком

Ольга Бузова переживает из-за веса. Экс-возлюбленная шоумена Давида Манукяна уверенна, что на отдыхе в Италии она набрала лишние килограммы. Однако поклонники светской львицы как ни старались, не смогли разглядеть у поп-дивы хотя бы наметки целлюлита или растяжек. А вот свой округлившийся животик Бузова умело прикрыла рукой, изобразив искреннее удивление.

«Я немного расслабилась в Италии и набрала. В срочном порядке буду сейчас эту неловкую ситуацию исправлять. Мое тело сегодня » это ежедневная работа над собой!! И если я перестану следить за фигурой, заниматься спортом, и есть все, что люблю… ой, не хочу думать об этом. Но иногда же можно похулиганить, да?» — спросила у поклонников певица.

«Ой, ну и где ты тут набрала? Такая же тощая», «И это она потолстела, я вас умоляю!», «Да тут еще откармливать и откармливать», «А, ну теперь понятно, почему вечно ребрами светишь — голодная ходишь!!», «Сдались вам эти диеты, лопайте все, что нравится! С такой-то фигуркой можно», «Ауф! Ягодички наела?» — пошутили фолловеры.