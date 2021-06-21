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«Тут еще откармливать и откармливать»: Бузова в секси-трусиках блеснула округлившимся животиком

Поющая телеведущая посетовала на то, что поправилась на отдыхе в Италии.

«Тут еще откармливать и откармливать»: Бузова в секси-трусиках блеснула округлившимся животиком
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

Ольга Бузова переживает из-за веса. Экс-возлюбленная шоумена Давида Манукяна уверенна, что на отдыхе в Италии она набрала лишние килограммы. Однако поклонники светской львицы как ни старались, не смогли разглядеть у поп-дивы хотя бы наметки целлюлита или растяжек. А вот свой округлившийся животик Бузова умело прикрыла рукой, изобразив искреннее удивление.

Телеведущая Ольга Бузова
Ольга Бузова в секси-бикини призналась, что «отъелась» на отдыхе в Италии. Фото: Instagram.com/buzova86

«Я немного расслабилась в Италии и набрала. В срочном порядке буду сейчас эту неловкую ситуацию исправлять. Мое тело сегодня » это ежедневная работа над собой!! И если я перестану следить за фигурой, заниматься спортом, и есть все, что люблю… ой, не хочу думать об этом. Но иногда же можно похулиганить, да?» — спросила у поклонников певица.

«Ой, ну и где ты тут набрала? Такая же тощая», «И это она потолстела, я вас умоляю!», «Да тут еще откармливать и откармливать», «А, ну теперь понятно, почему вечно ребрами светишь — голодная ходишь!!», «Сдались вам эти диеты, лопайте все, что нравится! С такой-то фигуркой можно», «Ауф! Ягодички наела?» — пошутили фолловеры.

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