Словно подсолнух: 43-летняя Климова в топе-бюстье и горчичной юбке макси прогулялась по пляжу

Екатерина Климова в свои 43 года успела построить головокружительную карьеру на ТВ, много играет в театре и воспитывает четверых детей: 19-летнюю Лизу от ювелира Ильи Хорошилова, сыновей Матвея и Корнея от Игоря Петренко и пятилетнюю Беллу от Гелы Месхи. Себя актриса считает строгой мамой. Но это не мешает ей дружить со своими детьми. Екатерина всегда готова прийти к ним на выручку, дать дельный совет, поддержать и утешить.

На одной из фанатских страничек Екатерины Климовой в Instagram появилось ее летнее фото, которое ранее сама актриса публиковала в личном профиле. Экс-возлюбленная Гелы Месхи примерила яркий аутфит, напомнив многим поклонникам солнечный подсолнух. Такого эффекта актриса добилась, примерив широкополую оранжевую шляпку. Ее лук дополнили белоснежный топ-бюстье и горчичная юбка макси. Таким образом Климова сделала акцент на талии, пройдясь по пляжу босиком.

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