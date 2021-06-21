Серьезная причина: стало известно, почему принц Гарри пошел на интервью к Опре Уинфри

В начале марта принц Гарри и Меган Маркл дали большое интервью Опре Уинфри. Герцоги Сассекские заговорили о своей жизни впервые после переезда в США. В течение двух часов они рассказывали о причинах, которые их подтолкнули отказаться от королевских обязанностей, в том числе обвинили дворец в расизме. На этот шаг Гарри пошел не просто так.

В феврале они отправили в Лондон официальное письмо, в котором подтвердили свое намерение больше не возвращаться в Великобританию в качестве членов королевской семьи. Однако после этого Гарри лишился и своих военных титулов. Всего через день после этого он согласился рассказать о своей жизни Опре Уинфри в эфире американского телевидения.

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«Вот что его так разозлило. Он очень эмоциональный, и его военные звания были для него очень важны, учитывая то, что он служил даже в горячих точках», — пишет Express.

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