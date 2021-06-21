Леди Элегантность: Стриженова в английской блузке лазурного цвета и юбке-рыбке предстала в театре

Уже который сезон подряд английские блузки с бантами держатся в трендах. Поддержала модное течение и ведущая Екатерина Стриженова, представ в ней в Центральном академическом театре Российской армии на вручении премии лучшим врачам «Призвание».

Ведущая выбрала блузку в лазурном оттенке с пышными рукавами и приспущенными плечами. К ней в комплект теледива подобрала черную юбку-рыбку в пол, которая подчеркивала женственность силуэта.

По мнению Эвелины Хромченко, английские блузки придают образам оттенок элегантности.

«Носить их нужно очень легко, так, как будто бы бант завязан несколько небрежно», — посоветовала фэшн-эксперт в эфире шоу Первого канала «Модный приговор».

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