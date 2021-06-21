Как выглядят самые модные купальники этого лета на примере образов Лободы, Лорак и других звезд

В разгар пляжного сезона дизайнер одежды Аника Керимова, автор нарядов Леры Кудрявцевой, Наташи Королевой, Филиппа Киркорова и других звезд, рассказала КП о самых трендовых моделях купальников. В пример она привела образы российских звезд.

По словам модельера, сейчас очень актуален принт, имитирующий окрас зебры. Именно такой выбрала для себя Ксения Бородина.

Модницам также стоит обратить внимание на ретрокостюм Светланы Лободы. Купальники с шортиками с завышенной талией — тоже большой тренд.

Радужные купальники, как у Ани Лорак, не только поднимают настроение, но и выглядят актуально. Единственный момент — стилист советует их примерять девушкам только с идеальной фигурой.

И не стоит в этом сезоне забывать про стильные аксессуары. Как уверяет Алика Керимова, сейчас в моде любые головные уборы, а чалма, как у Тины Канделаки, — супертренд.

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