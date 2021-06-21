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Как выглядят самые модные купальники этого лета на примере образов Лободы, Лорак и других звезд

Дизайнер Аника Керимова объяснила, чем привлекательны пляжные наряды известных красавиц.

Как выглядят самые модные купальники этого лета на примере образов Лободы, Лорак и других звезд
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

В разгар пляжного сезона дизайнер одежды Аника Керимова, автор нарядов Леры Кудрявцевой, Наташи Королевой, Филиппа Киркорова и других звезд, рассказала КП о самых трендовых моделях купальников. В пример она привела образы российских звезд.

По словам модельера, сейчас очень актуален принт, имитирующий окрас зебры. Именно такой выбрала для себя Ксения Бородина.

Ксения Бородина
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Модницам также стоит обратить внимание на ретрокостюм Светланы Лободы. Купальники с шортиками с завышенной талией — тоже большой тренд.

Светлана Лобода.
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Радужные купальники, как у Ани Лорак, не только поднимают настроение, но и выглядят актуально. Единственный момент — стилист советует их примерять девушкам только с идеальной фигурой.

Ани Лорак.
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

И не стоит в этом сезоне забывать про стильные аксессуары. Как уверяет Алика Керимова, сейчас в моде любые головные уборы, а чалма, как у Тины Канделаки, — супертренд.

Тина Канделаки.
Тина Канделаки. Фото: instagram.com/tina_kandelaki/

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Звезды в купальникахКсения БородинаСветлана Лободасекси