«Седовласый и уже не молод»: как выглядит бывший муж звезды «Великолепного века»

На личной страничке в Instagram Нур Феттахоглу поделилась редкими семейными снимками. Летний отпуск актриса из турецкого сериала «Великолепный век» проводит с экс-мужем Левентом Везироглу и дочкой Элисой Гюзин. Еще в марте стало известно, что партнерша Халита Эргенча развелась в отцом своей наследницы. При этом пара сохранила дружеские отношения. Даже каникулы они проводят вместе. Это расставание для супругов далеко не первое. Еще до рождения дочери, Нур и Левент какое-то время жили отдельно. Но потом сошлись.

Вместе с дочкой Везироглу поплавал на яхте. Элиса Гюзин осталась в восторге от такого мини-путешествия с отцом. После развода родителей девочка осталась жить с мамой.

Нур трогательно поздравила бывшего мужа с Днем отца, дав понять, что Левент прекрасно справляется со своими родительскими обязанностями.

«Доверие, знания, ценность… Поздравляю с Днем отца!» — отметила актриса. «Мда! Совсем ее султан Сулейман», «Статный и красивый мужчина», «Седина только красит», «Видимо, он ее намного старше», «Седовласый и уже не молод», «Ах, наша черкешенка Махидевран, когда же найдешь своего мужчину?!», «А зачем ей замуж? Итак все прекрасно — дочь, съемки, популярность, признание», — пишут фолловеры.

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