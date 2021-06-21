Отцы-модники: муж Нюши вслед за Овечкиным облачил детей в отпуске в одном стиле

Накануне хоккеист Александр Овечкин засветился со своими отпрысками на курорте, одевшись с ними в одном стиле. Он и его сыновья Илья и Сережа нарядились в белые футболки и бермуды, устроив вечерний променад у отеля.

Игорь Сивов, муж певицы Нюши, тоже не стал отставать от тренда. И во время отпуска на Мальдивах облачил дочь Симбу и сына Мирона, который родился в первом браке бизнесмена, в купальные наряды, сшитые из одинаковой ткани с тропическим принтом.

«Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать все это с любовью и терпением — такое может только папа. Отец — это не просто слово. В нем столько детских чувств. Для мальчика папа — это пример для подражания, ведь он сильный и смелый, на все руки мастер. Он подскажет все: как забить гвоздь, как помириться с другом и как постоять за себя. Для девочки папа — это гордость. Каждая маленькая принцесса мечтает встретить своего принца, который будет похож на отца», — поделился мыслями, которые пришли ему в голову на островах, Сивов.

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