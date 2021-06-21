«Развелась, чтобы эту фотку выложить»: Асмус без белья соблазнительно поплескалась в ванной

На одной из фанатских страничек Кристины Асмус в Instagram появилось ее памятное фото, которое сама актриса публиковала в личном профиле. В кадре экс-возлюбленная резидента Comedy Club позировала полностью обнаженной. При этом Кристина стыдливо прикрыла все самые сокровенные местечки, открыв взору поклонников лишь только идеальную спинку и точеные бедра. Маленькую крепкую грудь Асмус обхватила руками.

При этом актриса поиронизировала над тем, что развелась только для того, чтобы опубликовать в микроблоге такое фото. Можно подумать, что Гарик Харламов был бы против. Хотя многие фанаты артистки считают, что, увидев экс-жену в костюме Евы, юморист явно пожалел о том, что не попытался примириться с Кристиной.

«Развелась, чтобы эту фотку выложить», — пошутила актриса. «Почаще бы вас в таком виде лицезреть», «Ох, Харлашка-то, небось, в расстройстве», «У бывшего несварение будет — от ревности», «Провокация засчитана», «Кристи, какая вы красотка», «Ух, спинка соблазнительная, талия стройная», «Одновременно сексуально и чувственно», «Разврат какой! Голышом?», «Без бельишка даже лучше», «Хоть бы трусики оставила», «Бедра точеные», «С ума сойти можно от такой стройности», — написали фолловеры.

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