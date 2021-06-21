«Зачетный орех»: Николаева свела поклонников с ума, показав себя в трусиках сзади

Елена Николаева провела несколько счастливых дней в Греции, после чего внесла эту солнечную страну в список самых любимых и даже назвала ее своей второй Родиной.

«Здравствуй, Родина моя, Греция! По сути, наша Родина — планета Земля, да? Интересно, когда много дышишь воздухом местности, ешь много вкусной местной еды и даже имя имеет перевод на местный язык, как «избранная» и «светлая» — означает ли, что ты и сама становишься частью страны? Решила, что хочу провести в Греции старость. Буду держать рощу оливок и смаковниц, еще — грядку с помидорами и коровку. Перемещаться буду на квадроцикле. В общем, такие мысли», — поделилась знаменитая блондинка своими размышлениями с фолловерами.

Сей текст звезда сопроводила фотографией с яхты, где она запечатлена в купальных трусиках и топе, позируя на камеру пятой точкой. Столь игривый кадр, конечно же, не остался без внимания публики.

«Да что же Вы делаете с нами… Простыми смертными… Аж колени подкашиваются», «Потрясающая панорама, огонь (и красивое море)», «Богиня», «Какие фото… Какая опа… Миленько», «Зачетный орех», — можно увидеть в комментариях блога Елены.

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