«Он умер у меня на руках»: Наташа Королева рассказала об отце, который ушел из жизни в 53 года

Певица Наташа Королева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о своем покойном отце. Владимир Порывай был хормейстером академического хора.

«Я всегда с нежностью вспоминаю своего отца. Ему было всего 53 года. Мне тогда было 20 лет. Он умер у меня на руках. Для меня это был тяжелый удар. В 20 лет у меня изменилась восприятие жизни. Я реализовала папины мечты. Он хотел посмотреть мир, купить автомобиль». Наташа Королева

Как отметила исполнительница, она не возражала, что ее мать Людмила Порывай во второй раз вышла замуж. С нынешним мужем родительница счастлива уже 28 лет. «Я нормально отреагировала, что мама выходит замуж. Она не может долго быть одна. Я не сильно вникала в их отношения. Рада, что ей все нравится», — заметила Наташа Королева.

Напомним, что мама Наташи Королевой Людмила Порывай живет долгие годы в США. Со вторым мужем она счастлива уже 28 лет.

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