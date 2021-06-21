«Безусовно люблю»: Папунаишвили показал повзрослевшую дочь

В этом году Софии исполнится четыре года.

Евгений Папунаишвили впервые стал отцом в конце 2017 года. Дочь Софию хореографу подарила итальянская танцовщица Салима Бижабер. В прошлом году стало известно, что пара рассталась. Тем не менее Евгений принимает участие в жизни дочери. В своем Instagram он поделился серией снимков с повзрослевшей Софией. В этом году ей исполнится уже четыре года.

«Вы знаете, как я безусловно люблю Софию, как нам хорошо рядом друг с другом. Но в силу обстоятельств мы не можем видеться постоянно. Я не сторонник сюси-пусичного общения, стараюсь со своей малышкой разговаривать на равных, и, вы знаете, думаю, она чувствует это», — написал Папунаишвили.

Фанаты танцора отметили, как повзрослела девочка.

«Подросла. Такая лапулька! Кнопочка», — писали пользователи Сети.

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