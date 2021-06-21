«Такая красивая!»: Пелагея, облаченная в изумрудное платье, восхитилась новой прической дочки

Пелагея обнародовала в личном блоге трогательные кадры, на которых запечатлели ее встречу с дочкой. Судя по всему, маленькая Таисия долго гостила где-то и немало соскучилась по родительнице. Она ласково льнула к своей маме, крепко обнимая ее.

Певица, облаченная в изумрудное платье на запах, увидев наследницу, заметила, что она сменила имидж, представ с новой прической, которую сделала для нее бабушка.

«Ты такая красивая! Какой единорог! А прическа! Бабуля тебе навертела… Моя бубуся, я очень по тебе скучала», — сказала звезда.

Тася, как истинная представительница прекрасной половины человечества, тоже не оставила без внимания укладку волос своей мамы, заметив, что ее коса «подросла». Видимо, Пелагея воспользовалась накладными локонами, но раскрывать секретика своей дочке она не стала.

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