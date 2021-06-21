Наташа Королева в лиловом худи и джоггерах с цветочным декором отметилась на съемках

Мама знаменитой певицы Наташи Королевой Людмила Порывай стала героиней шоу «Звезды сошлись» на НТВ. 75-летняя не менее известная «мама Люда», как в шоу-бизнесе называют родительницу артистки, проживает в Майами, но прилетела в Россию, чтобы погостить у дочери, а заодно принять участие в нескольких проектах.

В гостях у Леры Кудрявцевой и Антона Привольнова «мама Люда» была не одна, а с группой поддержки, в которую вошла и ее дочь Наташа Королева. Исполнительница хитов «Желтые тюльпаны» и «Подсолнухи» появилась в телестудии в стильном трикотажном костюме, состоящем из модного худи и джоггеров. Акцентом в образе стал цветочный декор, украсивший комплект.

Людмила Порывай тоже отдала предпочтение цветам. Хоть и не столь расслабленно, как дочь, но звездная мама вписала этот летний принт в свой образ. Она накинула поверх рубашки и брюк кардиган из шифона с узором из крупных цветов.

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